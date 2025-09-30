Directory Aziendale
Clari Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Clari varia da ₹2.31M per year per L1 a ₹7.55M per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹4.38M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Clari. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Confronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Software Engineer 1(Livello Base)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
₹13.95M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Clari, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Clari, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Clari in Greater BengaluruIngegnere del Software职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬₹7,554,055。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Clari in Greater BengaluruIngegnere del Software职位的年度总薪酬中位数为₹4,211,581。

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Clari

