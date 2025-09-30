La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Clari varia da ₹2.31M per year per L1 a ₹7.55M per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹4.38M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Clari. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Clari, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Clari, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)