Il pacchetto di retribuzione Architetto di Soluzioni in United States mediano presso CityBase ammonta a $106K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CityBase. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Pacchetto Mediano
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Totale annuo
$106K
Livello
L1
Base
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso CityBase?

$160K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in CityBase in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $107,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CityBase per il ruolo Architetto di Soluzioni in United States è $106,000.

