La retribuzione Ingegnere del Software in Mumbai Metropolitan Region presso CitiusTech ammonta a ₹614K per year per Software Engineer I. Il pacchetto di retribuzione in Mumbai Metropolitan Region mediano year ammonta a ₹727K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CitiusTech. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***