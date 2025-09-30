Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Singapore presso Citadel ammonta a SGD 238K per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in Singapore mediano year ammonta a SGD 224K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Citadel. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
(Livello Base)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
SGD 211K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Citadel?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Site Reliability

Ingegnere di Sistemi

Sviluppatore Quantitativo

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Citadel in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 268,093. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Ingegnere del Software role in Singapore is SGD 223,694.

Altre Risorse