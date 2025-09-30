Directory Aziendale
Citadel
Citadel Ingegnere del Software Stipendi a New York City Area

La retribuzione Ingegnere del Software in New York City Area presso Citadel varia da $408K per year per L1 a $643K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $570K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Citadel. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
(Livello Base)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Citadel?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Site Reliability

Ingegnere di Sistemi

Sviluppatore Quantitativo

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Citadel in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $875,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Citadel per il ruolo Ingegnere del Software in New York City Area è $500,000.

