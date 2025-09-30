Directory Aziendale
Citadel Information Technologist (IT) Stipendi a New York City Area

Il pacchetto di retribuzione Information Technologist (IT) in New York City Area mediano presso Citadel ammonta a $395K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Citadel. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Totale annuo
$395K
Livello
hidden
Base
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$150K
Anni in azienda
5-10 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Citadel?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Information Technologist (IT) en Citadel in New York City Area está en una compensación total anual de $425,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area es $390,000.

