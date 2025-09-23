La retribuzione Tecnologo dell'Informazione (IT) presso Citadel ammonta a $280K per year per L1. Il pacchetto di retribuzione mediano year ammonta a $395K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Citadel. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$280K
$195K
$0
$85K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
