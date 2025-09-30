Directory Aziendale
Citadel Data Scientist Stipendi a New York City Area

La retribuzione Data Scientist in New York City Area presso Citadel varia da $301K per year per L1 a $625K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $291K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Citadel. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Ricercatore Quantitativo

FAQ

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $625,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Data Scientist role in New York City Area is $200,000.

