Cisco
  • Stipendi
  • Analista Finanziario

  • Tutti gli stipendi Analista Finanziario

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Analista Finanziario Stipendi a Raleigh-Durham Area

Il pacchetto di retribuzione Analista Finanziario in Raleigh-Durham Area mediano presso Cisco ammonta a $116K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cisco. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Totale annuo
$116K
Livello
L8
Base
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$13K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Cisco?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Cisco, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Analista Finanziario at Cisco in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $132,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Analista Finanziario role in Raleigh-Durham Area is $104,860.

Altre Risorse