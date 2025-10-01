Directory Aziendale
Cisco Manager di Data Science Stipendi a San Francisco Bay Area

Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Cisco, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Data Science in Cisco in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $931,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cisco per il ruolo Manager di Data Science in San Francisco Bay Area è $450,000.

