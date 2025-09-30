Directory Aziendale
Cirrus Logic
Cirrus Logic Ingegnere Hardware Stipendi a Edinburgh Metro Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Hardware in Edinburgh Metro Area mediano presso Cirrus Logic ammonta a £82.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cirrus Logic. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Totale annuo
£82.5K
Livello
L3
Base
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Anni in azienda
8 Anni
Anni esp
15 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Cirrus Logic?

£121K

Ultimi invii di stipendi
Posizioni Incluse

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere Hardware at Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Ingegnere Hardware role in Edinburgh Metro Area is £68,905.

