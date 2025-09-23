Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Hardware in United States mediano presso Cirrus Logic ammonta a $188K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cirrus Logic. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Cirrus Logic
Validation Engineer
Austin, TX
Totale annuo
$188K
Livello
IC4
Base
$153K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
12 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Cirrus Logic?

$160K

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Contribuisci

Posizioni Incluse

Ingegnere Analogico

Ingegnere ASIC

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Cirrus Logic in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $296,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cirrus Logic per il ruolo Ingegnere Hardware in United States è $188,000.

Altre Risorse