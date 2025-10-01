Directory Aziendale
Cirrus Aircraft
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Duluth-Superior Area mediano presso Cirrus Aircraft ammonta a $76K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cirrus Aircraft. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
Totale annuo
$76K
Livello
E 1
Base
$76K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Cirrus Aircraft?

$160K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Ingegnere del Software ni Cirrus Aircraft in Duluth-Superior Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti $125,750. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Cirrus Aircraft fun ipa Ingegnere del Software in Duluth-Superior Area ni $76,000.

