CircleCI
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Toronto Area

CircleCI Ingegnere del Software Stipendi a Greater Toronto Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Toronto Area presso CircleCI varia da CA$168K per year per E2 a CA$191K per year per E3. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$187K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CircleCI. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Livello Base)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In CircleCI, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at CircleCI in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$224,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Ingegnere del Software role in Greater Toronto Area is CA$171,439.

