La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Toronto Area presso CircleCI varia da CA$168K per year per E2 a CA$191K per year per E3. Il pacchetto di retribuzione in Greater Toronto Area mediano year ammonta a CA$187K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CircleCI. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In CircleCI, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)