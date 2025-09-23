Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Canada presso CircleCI varia da CA$167K per year per E2 a CA$184K per year per E4. Il pacchetto di retribuzione in Canada mediano year ammonta a CA$187K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CircleCI. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Livello Base)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
CA$225K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di CA$42.2K+ (a volte CA$422K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In CircleCI, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in CircleCI in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$248,992. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CircleCI per il ruolo Ingegnere del Software in Canada è CA$171,241.

Altre Risorse