CircleCI
CircleCI Vendite Stipendi

La retribuzione totale Vendite media in United States presso CircleCI varia da $230K a $321K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CircleCI. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

$248K - $289K
United States
Range Comune
Range Possibile
$230K$248K$289K$321K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In CircleCI, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Vendite en CircleCI in United States tiene una compensación total anual de $321,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CircleCI para el puesto de Vendite in United States es $229,500.

