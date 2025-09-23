Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Designer di Prodotto in United States mediano presso CircleCI ammonta a $130K per year.

Pacchetto Mediano
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
Totale annuo
$130K
Livello
E4
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
14 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso CircleCI?

$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In CircleCI, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in CircleCI in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $143,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CircleCI per il ruolo Designer di Prodotto in United States è $120,555.

