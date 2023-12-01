Directory Aziendale
Circle Logistics
Circle Logistics Stipendi

Lo stipendio di Circle Logistics varia da $22,425 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $85,425 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Circle Logistics. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Operazioni Servizio Clienti
$22.4K
Analista di Dati
$50.3K
Data Scientist
$50.3K

Ingegnere del Software
$70.4K
Manager di Programma Tecnico
$85.4K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Circle Logistics è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $85,425. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Circle Logistics è $50,250.

