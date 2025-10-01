Directory Aziendale
Circle K
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

  • Phoenix Area

Circle K Data Scientist Stipendi a Phoenix Area

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Phoenix Area mediano presso Circle K ammonta a $120K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Circle K. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Totale annuo
$120K
Livello
1
Base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Circle K?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Circle K in Phoenix Area raggiunge una retribuzione totale annua di $131,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Circle K per il ruolo Data Scientist in Phoenix Area è $117,500.

Altre Risorse