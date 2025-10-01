La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Boston Area presso Cimpress varia da $119K per year per PR1 a $216K per year per PR4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Boston Area mediano year ammonta a $142K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cimpress. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Cimpress, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)