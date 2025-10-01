La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Cimpress varia da ₹1.31M per year per PR1 a ₹4.11M per year per PR3. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹2.07M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cimpress. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
PR1
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Cimpress, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)