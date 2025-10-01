Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Czech Republic presso Cimpress ammonta a CZK 1.67M per year per PR3. Il pacchetto di retribuzione in Czech Republic mediano year ammonta a CZK 1.45M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cimpress. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
PR1
(Livello Base)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Cimpress, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Cimpress in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 2,256,651. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Ingegnere del Software role in Czech Republic is CZK 1,446,103.

