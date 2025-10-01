Directory Aziendale
Cimpress Manager di Prodotto Stipendi a Mumbai Metropolitan Region

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Mumbai Metropolitan Region mediano presso Cimpress ammonta a ₹5.65M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cimpress. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Totale annuo
₹5.65M
Livello
PR3
Base
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Cimpress?

₹13.94M

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Cimpress, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager di Prodotto sa Cimpress in Mumbai Metropolitan Region ay may taunang kabuuang bayad na ₹11,527,837. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Cimpress para sa Manager di Prodotto role in Mumbai Metropolitan Region ay ₹5,647,991.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Cimpress

Altre Risorse