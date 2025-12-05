Directory Aziendale
Cigna
Cigna Manager di Data Science Stipendi

La retribuzione totale Manager di Data Science media in United States presso Cigna varia da $168K a $240K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cigna. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$193K - $226K
United States
Range Comune
Range Possibile
$168K$193K$226K$240K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Cigna, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Data Science in Cigna in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $239,850. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cigna per il ruolo Manager di Data Science in United States è $168,100.

Altre Risorse

