Cigna
Cigna Contabile Stipendi

La retribuzione totale Contabile media in United States presso Cigna varia da $93.8K a $133K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cigna. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$106K - $121K
United States
Range Comune
Range Possibile
$93.8K$106K$121K$133K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Cigna, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Contabile in Cigna in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $133,340. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cigna per il ruolo Contabile in United States è $93,790.

