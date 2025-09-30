La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Ciena varia da $114K per year per P1 a $204K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $130K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ciena. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Ciena, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
