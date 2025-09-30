La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru presso Ciena varia da ₹1.09M per year per P1 a ₹2.24M per year per P3. Il pacchetto di retribuzione in Greater Bengaluru mediano year ammonta a ₹2.09M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ciena. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Ciena, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
