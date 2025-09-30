Directory Aziendale
Ciena
Ciena Ingegnere Ottico Stipendi a Greater Ottawa Area

La retribuzione Ingegnere Ottico in Greater Ottawa Area presso Ciena varia da CA$110K per year per P2 a CA$168K per year per P3. Il pacchetto di retribuzione in Greater Ottawa Area mediano year ammonta a CA$117K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ciena. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Ciena, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Ottico in Ciena in Greater Ottawa Area raggiunge una retribuzione totale annua di CA$187,349. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ciena per il ruolo Ingegnere Ottico in Greater Ottawa Area è CA$158,174.

