La retribuzione Ingegnere Hardware in United States presso Ciena varia da $102K per year per P1 a $131K per year per P2. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $120K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ciena. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
$102K
$90.5K
$5.6K
$5.5K
P2
$131K
$115K
$6.7K
$9.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Ciena, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
