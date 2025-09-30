Directory Aziendale
Ciena Ingegnere Hardware Stipendi a Greater Ottawa Area

La retribuzione Ingegnere Hardware in Greater Ottawa Area presso Ciena varia da CA$95.6K per year per P1 a CA$255K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Ottawa Area mediano year ammonta a CA$146K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ciena. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Ciena, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

ASIC Engineer

FAQ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Ingegnere Hardware sa Ciena in Greater Ottawa Area ay may taunang kabuuang bayad na CA$254,762. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ciena para sa Ingegnere Hardware role in Greater Ottawa Area ay CA$144,088.

