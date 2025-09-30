La retribuzione Ingegnere Hardware in Greater Ottawa Area presso Ciena varia da CA$95.6K per year per P1 a CA$255K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in Greater Ottawa Area mediano year ammonta a CA$146K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ciena. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Ciena, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
