CI&T
CI&T Stipendi

Lo stipendio di CI&T varia da $17,078 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $121,295 per un Manager di Design di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di CI&T. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $26.6K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Architetto di Soluzioni
Median $33.9K
Analista di Dati
$20.2K

Data Scientist
$17.1K
Risorse Umane
$95.1K
Manager di Design di Prodotto
$121K
Manager di Prodotto
$42.2K
Manager di Progetto
$42K
Recruiter
$22.6K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in CI&T è Manager di Design di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $121,295. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CI&T è $33,892.

