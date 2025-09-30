Directory Aziendale
Cian
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Moscow Metro Area

Cian Ingegnere del Software Stipendi a Moscow Metro Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Moscow Metro Area mediano presso Cian ammonta a RUB 4.19M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cian. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Totale annuo
RUB 4.19M
Livello
Midle
Base
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
14 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Cian?

RUB 13.29M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di RUB 2.49M+ (a volte RUB 24.91M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Ingegnere del Software در Cian in Moscow Metro Area برابر کل دستمزد سالانه RUB 5,714,329 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Cian برای نقش Ingegnere del Software in Moscow Metro Area برابر RUB 4,142,499 است.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Cian

Aziende Correlate

  • Spotify
  • Airbnb
  • Tesla
  • Google
  • Pinterest
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse