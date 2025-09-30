Directory Aziendale
Cian Data Scientist Stipendi a Moscow Metro Area

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Moscow Metro Area mediano presso Cian ammonta a RUB 4.63M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Cian. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Totale annuo
RUB 4.63M
Livello
Senior MLE
Base
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Cian?

RUB 13.29M

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Cian in Moscow Metro Area raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 5,896,378. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Cian per il ruolo Data Scientist in Moscow Metro Area è RUB 4,627,225.

