Chubb Ingegnere del Software Stipendi a Philadelphia Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Philadelphia Area mediano presso Chubb ammonta a $93.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Chubb. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
Chubb
Software Engineer Associate
Philadelphia, PA
Totale annuo
$93.5K
Livello
L1
Base
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8.5K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Chubb?

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Chubb in Philadelphia Area raggiunge una retribuzione totale annua di $111,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Chubb per il ruolo Ingegnere del Software in Philadelphia Area è $93,500.

