Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso Chubb ammonta a ₹1.54M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Chubb. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Chubb
Data Engineer
hidden
Totale annuo
₹1.54M
Livello
L1
Base
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹73.1K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Chubb?

₹13.95M

Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Chubb in India sits at a yearly total compensation of ₹3,796,155. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Ingegnere del Software role in India is ₹1,551,263.

Altre Risorse