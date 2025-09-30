Directory Aziendale
Chubb
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Attuario

  • Tutti gli stipendi Attuario

  • Philadelphia Area

Chubb Attuario Stipendi a Philadelphia Area

La retribuzione Attuario in Philadelphia Area presso Chubb ammonta a $79.3K per year per Actuarial Trainee. Il pacchetto di retribuzione in Philadelphia Area mediano year ammonta a $142K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Chubb. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 6 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Chubb?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Attuario stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Attuario in Chubb in Philadelphia Area raggiunge una retribuzione totale annua di $215,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Chubb per il ruolo Attuario in Philadelphia Area è $147,575.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Chubb

Aziende Correlate

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse