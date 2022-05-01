Directory Aziendale
Chronograph
Chronograph Stipendi

Lo stipendio di Chronograph varia da $59,700 in retribuzione totale all'anno per un Analista Finanziario nella fascia bassa fino a $208,950 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Chronograph. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $140K
Analista di Business
$61.2K
Analista Finanziario
$59.7K

Manager di Prodotto
$209K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

A função com maior remuneração relatada na Chronograph é Manager di Prodotto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,950. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Chronograph é $100,600.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Chronograph

