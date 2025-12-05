Directory Aziendale
China Telecom
China Telecom Marketing Stipendi

La retribuzione totale Marketing media in China presso China Telecom varia da CN¥90.3K a CN¥131K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di China Telecom. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$14.4K - $16.7K
China
Range Comune
Range Possibile
$12.7K$14.4K$16.7K$18.4K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso China Telecom?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in China Telecom in China raggiunge una retribuzione totale annua di CN¥131,114. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in China Telecom per il ruolo Marketing in China è CN¥90,347.

