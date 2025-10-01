Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Consulente di Management in Northern Virginia Washington DC mediano presso Chartis Group ammonta a $198K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Chartis Group. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Totale annuo
$198K
Livello
-
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$33K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Chartis Group?

$160K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

The highest paying salary package reported for a Consulente di Management at Chartis Group in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $224,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chartis Group for the Consulente di Management role in Northern Virginia Washington DC is $198,000.

Altre Risorse