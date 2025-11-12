Directory Aziendale
Charles Schwab
  • Architetto delle Soluzioni

  • Architetto Dati

  • Greater Denver And Boulder Area

Charles Schwab Architetto Dati Stipendi a Greater Denver And Boulder Area

La retribuzione Architetto Dati in Greater Denver And Boulder Area presso Charles Schwab varia da $96.7K per year per 54 a $114K per year per 56. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Charles Schwab. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Charles Schwab, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto Dati in Charles Schwab in Greater Denver And Boulder Area raggiunge una retribuzione totale annua di $146,133. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Charles Schwab per il ruolo Architetto Dati in Greater Denver And Boulder Area è $99,300.

