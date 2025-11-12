La retribuzione Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in United States presso Charles Schwab varia da $94.5K per year per 54 a $140K per year per 58. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $132K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Charles Schwab. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Charles Schwab, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)