Charles Schwab Ingegnere Software Full-Stack Stipendi a Greater Dallas Area

La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Greater Dallas Area presso Charles Schwab varia da $81.1K per year per 54 a $152K per year per 58. Il pacchetto di retribuzione in Greater Dallas Area mediano year ammonta a $155K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Charles Schwab. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025

Media Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
54
Software Developer I(Livello Base)
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
Software Developer II
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
Software Developer III
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
Software Developer IV
$169K
$151K
$0
$17.9K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Charles Schwab, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Full-Stack in Charles Schwab in Greater Dallas Area raggiunge una retribuzione totale annua di $181,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Charles Schwab per il ruolo Ingegnere Software Full-Stack in Greater Dallas Area è $147,000.

Altre Risorse