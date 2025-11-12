La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in Greater Austin Area presso Charles Schwab varia da $92.6K per year per 54 a $143K per year per 58. Il pacchetto di retribuzione in Greater Austin Area mediano year ammonta a $112K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Charles Schwab. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
54
$92.6K
$87.7K
$167
$4.7K
55
$108K
$101K
$0
$7.9K
56
$128K
$121K
$0
$6.6K
57
$169K
$149K
$0
$19.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Charles Schwab, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)