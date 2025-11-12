La retribuzione Ingegnere Software Full-Stack in United States presso Charles Schwab varia da $91.1K per year per 54 a $163K per year per 58. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $120K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Charles Schwab. Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
54
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
$161K
$143K
$0
$17.1K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Charles Schwab, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)