Chainlink Labs Ingegnere del Software Stipendi a Greater London Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater London Area mediano presso Chainlink Labs ammonta a £134K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Chainlink Labs. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Pacchetto Mediano
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totale annuo
£134K
Livello
L3
Base
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Chainlink Labs?

£121K

Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

20%

ANNO 1

20%

ANNO 2

20%

ANNO 3

20%

ANNO 4

20%

ANNO 5

Tipo di Azioni
Options

In Chainlink Labs, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 20% matura nel 1st-ANNO (20.00% annuale)

  • 20% matura nel 2nd-ANNO (5.00% trimestrale)

  • 20% matura nel 3rd-ANNO (5.00% trimestrale)

  • 20% matura nel 4th-ANNO (5.00% trimestrale)

  • 20% matura nel 5th-ANNO (5.00% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Chainlink Labs in Greater London Area raggiunge una retribuzione totale annua di £215,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Chainlink Labs per il ruolo Ingegnere del Software in Greater London Area è £123,098.

Altre Risorse