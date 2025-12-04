Directory Aziendale
Chainalysis
Chainalysis Data Scientist Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Chainalysis. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$158K - $180K
Denmark
Range Comune
Range Possibile
$140K$158K$180K$199K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Chainalysis, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Chainalysis in Denmark raggiunge una retribuzione totale annua di DKK 1,284,220. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Chainalysis per il ruolo Data Scientist in Denmark è DKK 903,307.

