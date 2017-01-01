Directory delle Aziende
Chadha & Chadha
Lavori qui? Rivendica la tua azienda
Approfondimenti principali
  • Contribuisci con qualcosa di unico su Chadha & Chadha che potrebbe essere utile per altri (es. consigli per colloqui, scelta dei team, cultura unica, ecc.).
    • Informazioni

    Chadha & Chadha is an Indian Intellectual Property Law Firm offering comprehensive services in patents, trademarks, copyrights, designs, geographical indications, and IP litigation.

    http://www.iprattorneys.com
    Sito web
    150
    Numero di dipendenti
    $10M-$50M
    Entrate stimate
    Sede centrale

    Ricevi Stipendi Verificati nella Tua Casella di Posta

    Iscriviti alle offerte verificate.Riceverai il dettaglio delle informazioni di compensazione via email. Scopri di più

    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.

    Lavori in evidenza

      Nessun lavoro in evidenza trovato per Chadha & Chadha

    Aziende correlate

    • Netflix
    • Lyft
    • Roblox
    • DoorDash
    • Apple
    • Vedi tutte le aziende ➜

    Altre risorse