Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CGI. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$52.1K - $59.4K
India
Range Comune
Range Possibile
$45.4K$52.1K$59.4K$66.1K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso CGI?

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in CGI in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,816,485. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CGI per il ruolo Manager di Programma Tecnico in Germany è ₹3,992,672.

