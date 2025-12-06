Directory Aziendale
CGI
  • Stipendi
  • Architetto delle Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto delle Soluzioni

CGI Architetto delle Soluzioni Stipendi

La retribuzione Architetto delle Soluzioni in Canada presso CGI ammonta a CA$141K per year per Solution Architect. Il pacchetto di retribuzione in Canada mediano year ammonta a CA$142K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CGI. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect
$102K
$102K
$0
$555
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso CGI?

Posizioni Incluse

Architetto Cloud

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in CGI in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$163,821. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CGI per il ruolo Architetto delle Soluzioni in Canada è CA$142,411.

Altre Risorse

