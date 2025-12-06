Directory Aziendale
CGI
CGI Manager di Programma Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di CGI. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$52K - $59.3K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$45.3K$52K$59.3K$66K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso CGI?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma in CGI in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$90,798. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in CGI per il ruolo Manager di Programma in Canada è CA$62,328.

